Kaolack : arrestation d’un colonel gambien et de son marabout dans une affaire de faux billets

XALIMANEWS: Lundi 18 février, deux Sénégalais et deux ressortissants étrangers ont été arrêtés dans une affaire de trafic de faux billets révélée par Seneweb. Selon Libération, les étrangers sont A. Mané, colonel de l’armée gambienne, et M. Barro, son marabout. Ils ont été interpellés en même temps que E. A. Diallo et S. Ndiaye par la Section de recherches de Kaolack.

Les enquêteurs avaient suivi S. Ndiaye, soupçonné d’organiser une rencontre avec des trafiquants de faux billets dans une villa de Kaolack. Arrivé depuis Dakar, il aurait accueilli ses visiteurs au « Garage Nioro » avant de les conduire chez E. A. Diallo. La perquisition a permis de saisir 700 billets de 100 euros et 810 billets de 100 dollars, pour une valeur totale estimée à 100 millions de francs CFA. La carte professionnelle de l’officier gambien a également été retrouvée sur lui.

Aux dernières nouvelles, le parquet de Kaolack devrait se dessaisir de l’affaire au profit du Pool judiciaire financier (PJF), le blanchiment de capitaux étant également visé.