UCAD : le Collectif des amicales rejette la réouverture partielle du campus et appelle au boycott

XALIMANEWS: Le Conseil des œuvres universitaires de Dakar (COUD) a annoncé, ce dimanche, la réouverture partielle du campus social de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) à compter du jeudi 26 février à 9 heures. Une décision qui a immédiatement suscité la réaction du Collectif des amicales.

Dans un communiqué publié dans la soirée, le Collectif a vivement dénoncé la mesure, critiquant une réouverture « progressive » qui exclut les pavillons B et F. Selon l’organisation estudiantine, ces deux bâtiments abritent plus de 2 000 étudiants, qui se retrouvent ainsi privés de logement.

En réponse, le Collectif des amicales appelle les étudiants à ne pas regagner le campus après cette annonce. De son côté, le COUD justifie le maintien de la fermeture des pavillons concernés par des raisons de sécurité.

Parmi ses principales revendications, le Collectif exige également la levée des suspensions visant certaines amicales, qu’il juge « illégales » et susceptibles de faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême. Il plaide aussi pour la tenue d’assises afin d’engager un dialogue « sincère » sur les réformes en cours dans le milieu universitaire.

L’organisation demande par ailleurs la prise en charge des étudiants blessés lors des récents événements, ainsi que la réouverture de tous les pavillons afin de garantir l’égalité de traitement entre les résidents.

Le communiqué précise en outre que le Collectif suit avec attention les enquêtes ouvertes pour faire la lumière sur le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba.

En attendant, le Collectif des amicales invite l’ensemble de la communauté estudiantine à patienter et à se conformer à ses directives officielles avant tout retour sur le campus.