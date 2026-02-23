Actualites

UCAD : le Collectif des amicales rejette la réouverture partielle du campus et appelle au boycott

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Le Conseil des œuvres universitaires de Dakar (COUD) a annoncé, ce dimanche, la réouverture partielle du campus social de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) à compter du jeudi 26 février à 9 heures. Une décision qui a immédiatement suscité la réaction du Collectif des amicales.

Dans un communiqué publié dans la soirée, le Collectif a vivement dénoncé la mesure, critiquant une réouverture « progressive » qui exclut les pavillons B et F. Selon l’organisation estudiantine, ces deux bâtiments abritent plus de 2 000 étudiants, qui se retrouvent ainsi privés de logement.

En réponse, le Collectif des amicales appelle les étudiants à ne pas regagner le campus après cette annonce. De son côté, le COUD justifie le maintien de la fermeture des pavillons concernés par des raisons de sécurité.

DEPECHES

UCAD : le COUD annonce une bonne nouvelle pour les étudiants
Khar Yalla : le combat des 22 familles devient une cause communautaire, selon Khalifa Sall
Dossier Pape Cheikh Diallo et Cie : contrôle judiciaire, mandats de dépôt et nouvelles interpellations
Affaire de la fillette tuée : Lamine Sall, le parcours glaçant d’un monstre

Parmi ses principales revendications, le Collectif exige également la levée des suspensions visant certaines amicales, qu’il juge « illégales » et susceptibles de faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême. Il plaide aussi pour la tenue d’assises afin d’engager un dialogue « sincère » sur les réformes en cours dans le milieu universitaire.

L’organisation demande par ailleurs la prise en charge des étudiants blessés lors des récents événements, ainsi que la réouverture de tous les pavillons afin de garantir l’égalité de traitement entre les résidents.

Le communiqué précise en outre que le Collectif suit avec attention les enquêtes ouvertes pour faire la lumière sur le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba.

En attendant, le Collectif des amicales invite l’ensemble de la communauté estudiantine à patienter et à se conformer à ses directives officielles avant tout retour sur le campus.

Share This Article
Previous Article Affaire Pape Cheikh Diallo : y a-t-il une femme parmi les interpellés ?
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Diffamation présumée : Seydina Oumar Touré annonce une plainte contre Mollah Morgun

A la UneActualites

Vers une justice moderne et adaptée au Sénégal 2050 (ministre)

Actualites

Chaque jour du Ramadan, l’Imam Ndiaye invite à la foi, à la patience et à la gratitude, renforcer sa foi en 5 minutes 

Actualites

Ramadan à Darou Salam Keur Massar : ferveur, solidarité et transformation sociale chez Cheikh Moustapha Dia

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Ligue 2 : le joueur de l’AS Saloum Youssou Diouf décède après un malaise à Thiès

Sports

Ligue 1 : Teungueth FC rend hommage aux supporters sénégalais arrêtés au Maroc et réclame leur libération

Sports

Waly D. Bodiang : «Les récompenses allouées à l’équipe nationale devraient être élargies aux 18 supporters détenus…»

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien