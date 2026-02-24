Ousseynou Ly, pilier de la modernisation et de la coordination politique

XALIMANEWS: Ousseynou Ly, ministre conseiller et porte-parole de la Présidence, se distingue par sa maîtrise de l’État et sa capacité à gérer des situations complexes avec calme et discipline. Stratège et méthodique, il dirige la communication digitale de la Présidence et pilote des initiatives citoyennes innovantes, démontrant un sens aigu de la planification et de l’organisation.

Son parcours politique au sein du Pastef révèle un flair stratégique, une compréhension fine des enjeux médiatiques et une aptitude à anticiper les crises. Spécialiste en management, finance et ressources humaines, il combine expertise technique et vision politique, ce qui lui permet de peser efficacement dans les décisions gouvernementales.

Réputé pour sa lucidité et sa pondération dans les moments de tension, il figure parmi les acteurs politiques capables de contribuer au développement et à la modernisation des institutions sénégalaises. Son rôle à un poste stratégique le place comme un des piliers de la consolidation du pouvoir et de la communication de l’État

PIDvito