Pâques 2026 : le maire Alioune TALL facilite l’accès aux aides pour les habitants de Mermoz-Sacré-Cœur

XALIMANEWS: Dans un geste de solidarité envers la communauté chrétienne de Mermoz-Sacré-Cœur, le Maire, Alioune TALL, a annoncé le lancement des demandes d’aides pour la fête de Pâques 2026. Cette initiative vise à accompagner les familles et à rendre cette période festive plus agréable pour tous.

Les dépôts des demandes commenceront mercredi 25 février 2026 et se poursuivront jusqu’au vendredi 27 février à 16h00. Les intéressés doivent constituer un dossier comprenant une lettre manuscrite adressée au Maire, une photocopie de la Carte Nationale d’Identité, ainsi qu’un certificat de domicile.

Pour faciliter la distribution, les bénéficiaires recevront leur aide directement via l’opérateur WAVE, garantissant un soutien rapide et sécurisé.

Ce geste du Maire s’inscrit dans une dynamique d’accompagnement des populations locales et témoigne de l’attention portée à la cohésion sociale et au bien-être de la communauté.

Previous Article Ousseynou Ly, pilier de la modernisation et de la coordination politique
