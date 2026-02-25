Sports

Basket – Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent leur campagne à Dakar face à la Côte d’Ivoire

XALIMANEWS: L’équipe nationale masculine de basketball du Sénégal entame, ce jeudi à 21 heures au Stadium Marius Ndiaye, la deuxième fenêtre des qualifications à la Coupe du monde FIBA 2027 par un choc face à la Côte d’Ivoire. Une entrée en matière décisive pour les Lions, déterminés à réussir un sans-faute à domicile devant leur public.

Dakar accueille, du 26 février au 1er mars, les rencontres du groupe B, composé du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, de la République démocratique du Congo et de Madagascar. Après leur duel contre les Éléphants, les hommes de Ngagne Desagana Diop affronteront Madagascar samedi, avant de boucler cette fenêtre dimanche à 21 heures contre la RDC.

Portés par leur troisième place obtenue lors du dernier Afrobasket en Angola, les Lions abordent cette campagne avec l’ambition claire de décrocher une sixième qualification à la Coupe du monde. L’objectif est d’autant plus important que le Sénégal avait manqué l’édition 2023 organisée au Japon et aux Philippines.

En préparation depuis lundi à Dakar, la sélection sénégalaise devra toutefois composer sans son meneur Brancou Badji, forfait pour cette première rencontre. Malgré cette absence, le groupe conserve l’essentiel de l’ossature qui avait brillé lors du dernier Afrobasket. Les coéquipiers de Jean-Jacques Boissy comptent capitaliser sur leur solidité à domicile, après leur parcours sans faute lors des éliminatoires continentaux.

En face, la Côte d’Ivoire arrive diminuée par les absences de plusieurs cadres, dont Solo Diabaté, Bali Coulibaly et Vafessa Fofana, blessés. Le sélectionneur espagnol Miguel Hoyo s’appuie néanmoins sur un groupe rajeuni et compétitif, articulé autour du meneur Assemian Moularé et du pivot naturalisé Kévin Yebo, qui pourrait marquer les esprits pour sa première apparition avec les Éléphants.

En lever de rideau, Madagascar croisera la RDC dans un duel important pour l’équilibre du groupe.

Les qualifications pour le Mondial FIBA 2027, prévu au Qatar, se déroulent de novembre 2025 à mars 2027 et réunissent 80 sélections nationales en quête de l’une des 32 places pour la phase finale. Pour les Lions, l’objectif est clair : poser les bases de la qualification dès cette étape décisive à Dakar.

