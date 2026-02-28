Frappes américaines et israéliennes sur Téhéran : L’Iran promet une riposte « avec force »

XALIMANEWS: Samedi, le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis avaient lancé des « opérations de combat majeures » contre l’Iran, alors que des frappes résonnaient dans la capitale iranienne, Téhéran.

Selon les premières informations, les frappes ont été accompagnées d’une campagne israélienne de bombardements sur le territoire iranien, déclenchant un climat de panique et de grande tension dans la ville.

Un responsable iranien a averti que le pays se préparait à riposter « avec force », laissant craindre une escalade militaire majeure dans la région. Les détails sur les cibles et les dégâts restent encore limités à ce stade.