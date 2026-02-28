Guy Marius Sagna qualifie les frappes d’Israël et des États-Unis contre l’Iran d’« actes terroristes » et exprime sa solidarité avec Téhéran

XALIMANEWS: Le député Guy Marius Sagna a vivement dénoncé les récentes frappes menées contre l’Iran par Israël et les États-Unis, les qualifiant sans détour d’« actes terroristes ».

Dans une publication rendue publique, le parlementaire estime que les « frappes préventives » revendiquées par Israël et les États-Unis contre Iran ne sauraient être justifiées par des considérations sécuritaires. Selon lui, ces opérations militaires constituent « ni plus ni moins que du terrorisme ».

« Les “frappes préventives” d’Israël et des États-Unis contre l’Iran ne sont rien d’autre que du terrorisme », a déclaré le député, exprimant par la même occasion sa solidarité avec Téhéran.

Guy Marius Sagna affirme ainsi que l’Iran fait face à des « actes terroristes » et lui apporte « toute [sa] solidarité » dans ce contexte de fortes tensions internationales.

Cette prise de position intervient dans un climat marqué par une escalade militaire au Moyen-Orient, sur fond d’accusations croisées et de menaces de riposte entre les différentes parties