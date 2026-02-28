International

Guy Marius Sagna qualifie les frappes d’Israël et des États-Unis contre l’Iran d’« actes terroristes » et exprime sa solidarité avec Téhéran

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Le député Guy Marius Sagna a vivement dénoncé les récentes frappes menées contre l’Iran par Israël et les États-Unis, les qualifiant sans détour d’« actes terroristes ».

Dans une publication rendue publique, le parlementaire estime que les « frappes préventives » revendiquées par Israël et les États-Unis contre Iran ne sauraient être justifiées par des considérations sécuritaires. Selon lui, ces opérations militaires constituent « ni plus ni moins que du terrorisme ».

« Les “frappes préventives” d’Israël et des États-Unis contre l’Iran ne sont rien d’autre que du terrorisme », a déclaré le député, exprimant par la même occasion sa solidarité avec Téhéran.

Guy Marius Sagna affirme ainsi que l’Iran fait face à des « actes terroristes » et lui apporte « toute [sa] solidarité » dans ce contexte de fortes tensions internationales.

Cette prise de position intervient dans un climat marqué par une escalade militaire au Moyen-Orient, sur fond d’accusations croisées et de menaces de riposte entre les différentes parties

DEPECHES

Frappes américaines et israéliennes sur Téhéran : L’Iran promet une riposte « avec force »
140 valises marquées « Free Palestine » retardent un vol El Al à Los Angeles
Ouverture de la ligne Montréal-Dakar d’Air Transat : L’Aviation civile canadienne en mission à Dakar
Nos 18 compatriotes au Maroc : l’heure de la réaction
Share This Article
Previous Article Frappes américaines et israéliennes sur Téhéran : L’Iran promet une riposte « avec force »
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

International

OPDAD : Marie Khone Faye positionne le Sénégal dans le combat pour l’autonomisation des femmes

International

Conférence de Munich : Aminata Touré met en avant le modèle africain de gestion de l’eau

A la UneInternational

Addis-Abeba : une série de rencontres stratégiques pour le Premier ministre Ousmane Sonko

A la UneInternational

Sommet de l’Union africaine : le Sénégal représenté par le Premier ministre Ousmane Sonko

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

A la Une Sports

Marche à Dakar et Rufisque pour la libération de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc

Basket

Défaite face à la Côte d’Ivoire : Desagana Diop pointe « un cruel manque de réussite »

Sports

Basket – Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent leur campagne à Dakar face à la Côte d’Ivoire