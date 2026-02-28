Depeches

Grand Yoff : Démantèlement d’un réseau de prostitution et de séquestration

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Le commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a interpellé, le 26 février 2026, quatre individus dans le cadre d’une enquête sur un réseau présumé de prostitution clandestine et de séquestration. Les personnes arrêtées sont poursuivies pour association de malfaiteurs, violences réciproques, séquestration, tentative d’extorsion, collecte illicite de données sexuelles et incitation à la débauche.

L’opération fait suite à un renseignement signalant une activité suspecte dans un bâtiment du quartier. Sur place, les agents ont constaté des violences entre les quatre personnes, certaines présentant des blessures légères. L’homme interpellé affirme avoir été séquestré et filmé nu par les trois femmes après un rapport sexuel tarifé, tandis que les intéressées contestent et l’accusent de tentative de viol.

Les vérifications ont révélé que les trois femmes n’étaient pas inscrites au fichier sanitaire et social, obligatoire pour l’exercice légal de la prostitution. L’exploitation technique du téléphone portable de l’une des prévenues a permis de retrouver des vidéos montrant l’homme nu, tenu en respect par les femmes.

La fouille des lieux a également permis la saisie de 43 préservatifs, six téléphones portables, 224 000 FCFA et devises étrangères, des seringues pour injections anales et un lot de comprimés abortifs. Les quatre personnes ont été placées en garde à vue, et l’enquête se poursuit pour établir les responsabilités de chacun.

DEPECHES

Education paralysée : le 5ᵉ plan d’action du G7, débrayages et grèves totales
Plus de 2 000 étudiants laissés sans relogement : le Collectif des Amicales tire la sonnette d’alarme
Affaire « Pape Cheikh Diallo » : découvrez le nombre de personnes déjà placées en garde à vue, l’enquête se poursuit
Interpellations de 3 présumés homosexuels à Saint-Louis : les révélations sur les suspects et l’enquête

Share This Article
Previous Article Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Braquage nocturne à Tivaouane : cinq individus armés frappent une bijouterie, plus de 100 millions emportés

Depeches

Kaolack : arrestation d’un colonel gambien et de son marabout dans une affaire de faux billets

Depeches

Kaolack : arrestation d’un colonel gambien et de son marabout dans une affaire de faux billets

Depeches

Affaire Pape Cheikh Diallo : y a-t-il une femme parmi les interpellés ?

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

A la Une Sports

Marche à Dakar et Rufisque pour la libération de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc

Basket

Défaite face à la Côte d’Ivoire : Desagana Diop pointe « un cruel manque de réussite »

Sports

Basket – Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent leur campagne à Dakar face à la Côte d’Ivoire