Grand Yoff : Démantèlement d’un réseau de prostitution et de séquestration

XALIMANEWS: Le commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a interpellé, le 26 février 2026, quatre individus dans le cadre d’une enquête sur un réseau présumé de prostitution clandestine et de séquestration. Les personnes arrêtées sont poursuivies pour association de malfaiteurs, violences réciproques, séquestration, tentative d’extorsion, collecte illicite de données sexuelles et incitation à la débauche.

L’opération fait suite à un renseignement signalant une activité suspecte dans un bâtiment du quartier. Sur place, les agents ont constaté des violences entre les quatre personnes, certaines présentant des blessures légères. L’homme interpellé affirme avoir été séquestré et filmé nu par les trois femmes après un rapport sexuel tarifé, tandis que les intéressées contestent et l’accusent de tentative de viol.

Les vérifications ont révélé que les trois femmes n’étaient pas inscrites au fichier sanitaire et social, obligatoire pour l’exercice légal de la prostitution. L’exploitation technique du téléphone portable de l’une des prévenues a permis de retrouver des vidéos montrant l’homme nu, tenu en respect par les femmes.

La fouille des lieux a également permis la saisie de 43 préservatifs, six téléphones portables, 224 000 FCFA et devises étrangères, des seringues pour injections anales et un lot de comprimés abortifs. Les quatre personnes ont été placées en garde à vue, et l’enquête se poursuit pour établir les responsabilités de chacun.