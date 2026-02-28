Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

XALIMANEWS: Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, est sorti de sa réserve pour adresser un message fort aux supporters sénégalais détenus au Maroc, après les incidents survenus lors de la finale disputée à Rabat.

Dans une déclaration empreinte d’émotion et de responsabilité, le défenseur sénégalais explique que le silence observé jusque-là par les joueurs et le staff de l’Équipe du Sénégal de football n’était ni un signe d’indifférence ni de distance. « Si nous avons gardé le silence publiquement, ce n’était pas par indifférence, bien au contraire. Nous avons choisi la responsabilité », affirme-t-il.

« Nous ne voulions pas politiser votre situation »

Le capitaine des Lions souligne que les joueurs ont volontairement évité toute médiatisation excessive afin de ne pas interférer avec la procédure judiciaire en cours. Selon lui, il était essentiel de laisser l’État du Sénégal et les autorités compétentes mener les démarches diplomatiques et juridiques nécessaires, sans pression publique susceptible de compliquer le dossier.

« Nous ne voulions pas politiser votre situation. Nous ne voulions pas prendre la lumière dans un combat qui n’avait qu’un seul objectif : votre libération », insiste-t-il.

« Vous ne marchez pas seuls »

Dans un message empreint de fraternité, Kalidou Koulibaly rappelle que les supporters, surnommés les « Gaïndés », restent au cœur des pensées du groupe, surtout en ce mois béni du Ramadan et du Carême, loin de leurs familles.

Il estime que la tournure prise par la finale de Rabat a placé ces supporters dans une situation « dure et profondément injuste ». Mais, assure-t-il, dans le cœur des joueurs, ils demeurent des vainqueurs. « Ce trophée continental porte aussi votre empreinte. Il est celui de votre passion, de votre fidélité et de votre patriotisme », déclare-t-il.

Le capitaine conclut par un appel sans ambiguïté : « Libérer nos supporters ! », tout en réaffirmant la mobilisation discrète mais constante des joueurs auprès des familles et leur confiance dans les canaux diplomatiques pour une issue favorable.