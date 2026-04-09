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Explosion des Lionceaux : le Sénégal écrase le Maroc 4-0 et file en finale !

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XALIMANEWS: L’équipe nationale scolaire du Sénégal a signé une performance éclatante en se qualifiant pour la finale du Championnat africain de football scolaire. Les Lionceaux ont surclassé le Maroc sur le score sans appel de 4-0, jeudi à Harare, au Zimbabwe.

Dès la première mi-temps, les jeunes Sénégalais ont pris le contrôle du match, inscrivant trois buts qui ont rapidement mis leur adversaire sous pression. La seconde période a permis de sceller définitivement la victoire avec un quatrième but, confirmant la supériorité des Lionceaux sur le terrain.

Grâce à ce succès net, le Sénégal affrontera vendredi l’Ouganda en finale, avec l’objectif de décrocher le titre continental et d’asseoir sa suprématie dans le football scolaire africain.

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