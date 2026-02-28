Plus de quinze morts en trois mois : l’or vaut-il le prix du sang à Kédougou ?

XALIMANEWS: Un nouvel éboulement mortel s’est produit sur un site d’orpaillage artisanal à Léfakho, localité située dans la commune de Khossanto, région de Kédougou (sud-est du Sénégal). Le drame a coûté la vie à deux personnes, a appris l’APS vendredi auprès d’une source sécuritaire.

Selon cette dernière, les orpailleurs présents sur les lieux ont tenté de porter secours aux victimes, mais leurs efforts se sont révélés vains. Avec ces deux nouveaux décès, le nombre de morts enregistrés dans les zones d’orpaillage du sud-est du pays dépasse désormais la quinzaine en moins de trois mois, illustrant une recrudescence inquiétante des accidents.

Une activité à haut risque

D’après la même source, l’orpaillage artisanal continue d’attirer de nombreux jeunes en quête de revenus rapides. Toutefois, les conditions d’exploitation restent particulièrement dangereuses. Les puits sont souvent creusés sans respect des normes de sécurité, avec un manque criant d’équipements adaptés.

Cette situation favorise les éboulements et autres accidents, devenus récurrents dans plusieurs sites de la région. « Les conditions sont extrêmement précaires et les risques permanents », souligne-t-on.

Appel à plus de contrôle

Face à cette série noire, des acteurs locaux plaident pour un renforcement des contrôles et une meilleure organisation du secteur afin de prévenir de nouveaux drames. Ils appellent notamment à l’encadrement des sites, à la sensibilisation des exploitants et à l’imposition de normes minimales de sécurité.

À Léfakho, la population reste sous le choc. La crainte d’une multiplication des accidents hante désormais les esprits, dans une zone où l’orpaillage constitue, malgré les dangers, l’une des principales sources de subsistance pour de nombreuses familles.