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Coupe du monde 2026 : aucun arbitre sénégalais sélectionné, 7 Africains retenus

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XALIMANEWS: Sept arbitres centraux africains ont été choisis pour officier lors du Mondial 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, mais aucun Sénégalais n’apparaît dans la liste des 52 arbitres centraux.

Les sélectionnés viennent de Somalie, Mauritanie, Algérie, Égypte, Afrique du Sud, Gabon et Maroc. À cela s’ajoutent 88 arbitres assistants et 30 arbitres vidéo, avec notamment six femmes pour la première fois.

Le président de la Commission des arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina, souligne que cette sélection est le résultat de trois ans de suivi rigoureux, incluant séminaires et compétitions internationales.

Un stage de préparation démarre à Miami le 31 mai, avec technologies avancées pour la détection du hors-jeu, la ligne de but et le ballon connecté, afin d’assurer un arbitrage fluide et performant.

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