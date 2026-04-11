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À 18 ans, Bara Sapoko Ndiaye fait ses débuts avec le Bayern et impressionne déjà

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XALIMANEWS: Le jeune talent sénégalais Bara Sapoko Ndiaye continue d’écrire les premières lignes de sa carrière européenne avec éclat.

Âgé de seulement 18 ans, il a officiellement fait ses débuts en championnat avec le Bayern Munich ce samedi, lors de la rencontre face à FC St. Pauli. Le milieu de terrain est entré en jeu à la 84e minute, remplaçant la star allemande Jamal Musiala.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs du club bavarois, il bénéficie déjà de la confiance de son entraîneur, Vincent Kompany.

Cette première apparition en Bundesliga marque une étape importante dans la progression du jeune Sénégalais, qui pourrait rapidement s’imposer comme une nouvelle fierté du football national.

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