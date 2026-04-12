Nice – Le Havre (1-1) : duel au sommet entre deux gardiens sénégalais en grande forme

XALIMANEWS: La 29e journée de Ligue 1 a offert un face-à-face 100% sénégalais dans les cages ce dimanche. Yehvann Diouf, titulaire avec OGC Nice, affrontait Mory Diaw, aligné d’entrée avec Le Havre AC.

Au terme d’une rencontre disputée, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1).

Mais au-delà du résultat, ce sont surtout les performances des deux portiers qui ont marqué les esprits. Yehvann Diouf s’est illustré avec 5 arrêts décisifs, tandis que Mory Diaw a été encore plus sollicité, réalisant 6 interventions cruciales.

Véritables remparts, les deux Lions ont grandement contribué à éviter la défaite à leurs formations respectives, confirmant ainsi leur excellente forme et leur importance dans leurs clubs.

Un duel à distance qui témoigne une nouvelle fois de la qualité des gardiens sénégalais sur la scène européenne.