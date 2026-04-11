Lutte

K.O éclair : Petit Lo détruit Bouba en quelques secondes

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XALIMANEWS: Le choc tant attendu entre Bouba et Petit Lo a tourné court. Le combat, très attendu par les amateurs de lutte, n’a duré que quelques secondes, se concluant par une victoire spectaculaire de Petit Lo par K.O.

Le pensionnaire de Rock Énergie, neveu de Modou Lo, a surpris Bouba de Yembeul-Boun-Malika dès les premiers instants. Sur une attaque fulgurante, Petit Lo a déclenché une frappe d’une puissance impressionnante, mettant son adversaire hors de combat sans lui laisser le temps de s’exprimer.

Invaincu jusque-là, Bouba n’a pas pu imposer sa technique face à la rapidité et à la détermination de son adversaire. Une défaite brutale qui marque un coup d’arrêt dans son ascension.

Avec ce succès éclatant, Petit Lo envoie un message fort à l’arène : il faudra désormais compter sur lui parmi les jeunes loups les plus dangereux. Cette victoire expéditive pourrait bien le propulser vers les sommets de la lutte sénégalaise.

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