Libye : clap de fin pour Aliou Cissé, un départ digne

XALIMANEWS: Aliou Cissé a officiellement annoncé son départ de la tête de la sélection libyenne, mettant fin à une aventure qu’il décrit comme « riche sur le plan professionnel et personnel ».

Dans un message empreint d’émotion, le technicien sénégalais est revenu sur son dernier rassemblement du mois de mars, qui marque ainsi la fin de son passage avec les Chevaliers de la Méditerranée.

Il a tenu à saluer ses joueurs et son staff, malgré les difficultés rencontrées : il se dit fier du travail accompli et des résultats obtenus, tout en affichant sa confiance en l’avenir de l’équipe libyenne.

S’adressant également aux supporters, Aliou Cissé a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux, la ferveur et le soutien dont il a bénéficié durant son mandat, affirmant qu’il n’oubliera pas cette expérience.

Il conclut en souhaitant le meilleur à la sélection libyenne pour la suite, convaincu que l’équipe continuera à progresser.