Le Premier ministre Ousmane Sonko face à la presse à 17h

Le Premier ministre Ousmane Sonko tient un point de presse sur la renégociation des conventions et contrats conclus dans les secteurs stratégiques, ce jeudi, à partir de 17 heures, annonce un communiqué reçu.

La rencontre est prévue au Building administratif Président Mamadou Dia.

En Conseil des ministres, mercredi, le Premier ministre a informé que le gouvernement, ”sous sa conduite, entamera une série de communications publiques sur de grands dossiers, dont la première aura lieu cette semaine, portant sur le thème de la renégociation des conventions et contrats conclus dans les secteurs stratégiques”.

