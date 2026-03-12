Affaire Tabaski Ngom : l’ex-inspectrice du Trésor internée au service psychiatrique de Fann

XALIMANEWS: Placée sous mandat de dépôt depuis le 23 janvier 2025, l’inspectrice du Trésor Tabaski Ngom traverse une période difficile. Selon des informations concordantes, elle ne se trouve plus depuis environ deux semaines à la Maison d’arrêt des femmes de Liberté 6. Elle a été transférée au Centre hospitalier universitaire de Fann, précisément au service psychiatrique de la clinique Moussa Diop.

D’après des sources proches du dossier, cette décision fait suite à plusieurs crises survenues en détention. Les services médicaux de l’administration pénitentiaire auraient ainsi décidé de la référer à l’hôpital pour une prise en charge spécialisée.

Pour rappel, Tabaski Ngom avait été placée sous mandat de dépôt par le juge d’instruction financier pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, accès frauduleux à un système informatique et entrave au fonctionnement de ce système.

Ancienne agente comptable particulière de la Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE), elle est également à l’origine d’une plainte déposée à la Division des investigations criminelles (DIC) contre le député-maire de Louga, Moustapha Diop.

Dans ses déclarations, elle affirme avoir été manipulée par l’élu, à qui elle aurait remis des fonds pour financer sa campagne lors des élections législatives.

À la suite de ces accusations, Moustapha Diop a été inculpé pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers estimés à 300 millions de FCFA et blanchiment de capitaux. Des accusations qu’il conteste fermement. L’intéressé a été entendu au fond le 26 février 2026 dans le cadre de cette affaire toujours en instruction.