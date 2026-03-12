Depeches

Affaire Tabaski Ngom : l’ex-inspectrice du Trésor internée au service psychiatrique de Fann

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Placée sous mandat de dépôt depuis le 23 janvier 2025, l’inspectrice du Trésor Tabaski Ngom traverse une période difficile. Selon des informations concordantes, elle ne se trouve plus depuis environ deux semaines à la Maison d’arrêt des femmes de Liberté 6. Elle a été transférée au Centre hospitalier universitaire de Fann, précisément au service psychiatrique de la clinique Moussa Diop.

D’après des sources proches du dossier, cette décision fait suite à plusieurs crises survenues en détention. Les services médicaux de l’administration pénitentiaire auraient ainsi décidé de la référer à l’hôpital pour une prise en charge spécialisée.

Pour rappel, Tabaski Ngom avait été placée sous mandat de dépôt par le juge d’instruction financier pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, accès frauduleux à un système informatique et entrave au fonctionnement de ce système.

Ancienne agente comptable particulière de la Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE), elle est également à l’origine d’une plainte déposée à la Division des investigations criminelles (DIC) contre le député-maire de Louga, Moustapha Diop.

DEPECHES

Azoura Fall interné au centre psychiatrique de Thiaroye sur décision de justice
Affaire Ouzin Keita/ Dakar, Thiès, Kaolack : la DIC traque un réseau criminel et de chantage sexuel
Offense au chef de l’État : l’administrateur de Libasse TV déféré, l’auteur du photomontage arrêté
Kaolack : arrêté avec des machines à coudre volées, un suspect fait tomber tout un réseau

Dans ses déclarations, elle affirme avoir été manipulée par l’élu, à qui elle aurait remis des fonds pour financer sa campagne lors des élections législatives.

À la suite de ces accusations, Moustapha Diop a été inculpé pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers estimés à 300 millions de FCFA et blanchiment de capitaux. Des accusations qu’il conteste fermement. L’intéressé a été entendu au fond le 26 février 2026 dans le cadre de cette affaire toujours en instruction.

Share This Article
Previous Article Le Premier ministre Ousmane Sonko face à la presse à 17h
Next Article Forum mondial de Bakou : Macky Sall appelle à repenser le multilatéralisme dans un monde en crise
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Viol collectif présumé sur une mineure de 14 ans : les révélations troublantes de l’affaire de Sicap-Mbao

Depeches

Médina : Azoura Fall percute un fidèle, la police évite un lynchage

Depeches

Dakar : la DIC démantèle les groupes WhatsApp « Nekh Nekh » et « No Limit », près de 500 membres impliqués

Depeches

Migration irrégulière : quatre morts en mer et un bébé mort-né, six capitaines de pirogue déférés.

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Coupe du monde 2026 : l’Iran annonce son retrait après sa qualification

Basket

Éliminatoires FIBA 2026 : lourd revers pour les Lionnes du Sénégal face aux Américaines

Football

Décès de Lamine Mboup : Le football sénégalais perd une légende

Football

Week-end européen : les Lions brillent à l’étranger avec buts et passes décisives 

Lutte

Lutte : Modou Lô – Sa Thiès diffusé en direct sur…