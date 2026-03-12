A la UneActualites

CAN 2025 : le gouvernement promet de tout faire pour le retour des 18 supporters emprisonnés au Maroc

XALIMANEWS: Le gouvernement sénégalais poursuit ses démarches pour obtenir le retour des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc après les incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025.

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a assuré jeudi que les autorités ne ménagent aucun effort pour résoudre cette situation.

“Rassurez-vous, le gouvernement ne ménage aucun effort pour que les supporters puissent revenir tranquillement dans leur pays”, a déclaré la ministre en marge d’une journée d’échanges et d’inspiration organisée par la cellule genre et équité de son département, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes.

Des membres de la section féminine du 12e Gaïndé, groupe de supporters de l’équipe nationale, ont pris part à cette rencontre.

Les 18 supporters sénégalais sont détenus au Maroc depuis le 18 janvier, à la suite d’incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025.

Le Tribunal de grande instance de Rabat les a condamnés le 19 février à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme pour des faits de hooliganisme.

Selon leur avocat, Maïté Patrick Kabou, le parquet et la partie civile marocains ont décidé de faire appel de cette décision rendue en première instance.

L’audience devant la juridiction d’appel est prévue le 16 mars 2026.

Au Sénégal, la mobilisation s’organise autour de cette affaire. Une marche a récemment été organisée à Dakar et à Rufisque pour réclamer la libération des 18 supporters, dont les peines sont jugées “injustes” par les organisateurs.

