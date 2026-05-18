Politique

Guy Marius Sagna à Bassirou Diomaye Faye : « Les Sénégalais n’ont pas voté pour une réconciliation avec les oppresseurs »

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XALIMANEWS: Le député Guy Marius Sagna est monté au créneau pour exprimer son désaccord avec toute idée de réconciliation politique impliquant, selon lui, « les oppresseurs du peuple sénégalais » et les personnes accusées de détournement de deniers publics.

Dans une publication au ton ferme, le parlementaire estime que si le candidat Bassirou Diomaye Faye avait mené campagne en 2024 autour d’un projet de dialogue avec ces acteurs, les Sénégalais n’auraient pas adhéré à sa candidature.

« Personne n’aurait contribué financièrement à sa campagne, personne n’aurait battu campagne pour lui en plein Ramadan, personne n’aurait voté pour lui », a déclaré Guy Marius Sagna.

Le député considère également que les sacrifices consentis par certains militants et sympathisants, notamment les arrestations et les pertes en vies humaines enregistrées durant les années de tensions politiques, ne sauraient être associés à un projet de réconciliation avec ceux qu’il qualifie de responsables des souffrances du peuple.

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Poursuivant sa réflexion, Guy Marius Sagna affirme préférer assumer les conséquences électorales de ses positions politiques plutôt que de renoncer à ses convictions. Il cite à ce propos une phrase qu’il dit partager : « Si un jour je dois être sanctionné par les électeurs, je préfère que ça soit sur ma politique plutôt que sur l’abandon de ma politique. »

Cette sortie intervient dans un contexte marqué par des débats autour du dialogue politique et des appels à l’apaisement sur la scène nationale

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