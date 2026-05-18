PASTEF fixe les dates de son congrès et de l’investiture d’Ousmane Sonko

XALIMANEWS: PASTEF prépare deux grands rendez-vous politiques au cours du mois de juin prochain, selon des déclarations faites ce dimanche par Abass Fall.

S’exprimant à l’issue de la grande randonnée patriotique organisée dans les rues de Dakar, le responsable du parti a annoncé que le congrès de PASTEF se tiendra le 6 juin 2026. Cette rencontre devrait notamment permettre de désigner le président du parti.

Le lendemain, le 7 juin, le parti prévoit également l’investiture de Ousmane Sonko, figure centrale de la formation politique au pouvoir.

Ces deux événements sont perçus comme des moments importants dans la structuration interne de PASTEF et dans la consolidation de son leadership politique, dans un contexte marqué par plusieurs débats autour de l’organisation du parti et des équilibres au sommet de l’État.