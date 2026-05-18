Keur Massar Nord : le maire Adama Sarr lance son mouvement politique “Réforme” devant une foule impressionnante

XALIMANEWS: Le maire de Keur Massar Nord, Adama Sarr, a procédé ce samedi 16 mai au lancement officiel de son mouvement politique baptisé “Réforme”, lors d’un grand rassemblement organisé à Keur Massar U15.

La cérémonie a mobilisé une véritable marée humaine venue de plusieurs quartiers de Keur Massar et des localités environnantes. Militants, sympathisants, jeunes, femmes et responsables politiques ont répondu massivement à l’appel du maire, dans une ambiance marquée par des chants, des slogans de soutien et des démonstrations de ferveur populaire.

Plusieurs autorités religieuses et coutumières ont également pris part à cette rencontre politique, témoignant, selon les organisateurs, de l’ancrage local et du soutien dont bénéficie le nouveau mouvement.

Prenant la parole devant ses partisans, Adama Sarr a déclaré que son engagement politique reste exclusivement tourné vers le bien-être des populations. Le maire de Keur Massar Nord a insisté sur la nécessité de construire une dynamique politique basée sur la proximité, l’écoute et les réponses concrètes aux préoccupations des citoyens.

Il a affirmé vouloir faire de “Réforme” un cadre d’action et de réflexion capable d’accompagner les aspirations des populations, notamment en matière d’emploi des jeunes, d’amélioration du cadre de vie, d’éducation, de sécurité et de développement local.

Selon lui, ce mouvement se veut également un espace de rassemblement ouvert à toutes les sensibilités désireuses de contribuer au développement de Keur Massar et du Sénégal dans un esprit de responsabilité et d’unité