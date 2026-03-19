Korité 2026 au Sénégal : Touba annonce samedi 21 mars après non-observation de la lune

XALIMANEWS: La Commission d’observation du croissant lunaire, réunie ce soir à Touba devant la Grande Mosquée de Touba, a annoncé ne pas avoir aperçu le croissant lunaire.

En conséquence, la fête de la Korité, marquant la fin du mois de Ramadan, sera célébrée le samedi 21 mars sur l’ensemble du territoire.

Cette décision met fin aux attentes autour de l’observation lunaire et permet aux fidèles de se préparer pour la célébration de l’Aïd el-Fitr, moment de prière, de partage et de retrouvailles familiales.