Maodo Malick Mbaye face au juge ce mercredi après plus de neuf mois de détention

XALIMANEWS: Maodo Malick Mbaye va comparaître ce mercredi 13 mai devant le juge du deuxième cabinet d’instruction du Pool judiciaire financier, après plus de neuf mois de détention provisoire.

D’après L’Observateur, l’ancien directeur général de l’Anamo est poursuivi pour plusieurs infractions présumées, parmi lesquelles association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux, blanchiment de capitaux ainsi que détournement supposé de deniers publics. Le montant au cœur du dossier est estimé à près de 610 millions de francs CFA.

La défense de Maodo Malick Mbaye, composée notamment de Oumar Youm, avait récemment accentué la pression pour obtenir cette audition, dénonçant la longueur de la procédure.

Le dossier comporte également un volet lié à l’état de santé de l’ancien responsable public. Selon le journal du Groupe Futurs Médias, des rapports médicaux auraient établi une incompatibilité entre sa condition physique et son maintien en détention.

Cette audition pourrait ainsi marquer un tournant dans l’évolution de cette affaire judiciaire.