Décision du jury d’appel de la CAF : tout savoir sur la riposte de la FSF

XALIMANEWS: Le comité exécutif (COMEX) de la Fédération sénégalaise de Football a officiellement enclenché la contre-offensive. Réuni ce jeudi, il a donné un “mandat officiel et urgent” à ses avocats pour saisir le Tribunal arbitral de sport afin d’obtenir l’annulation de la décision du jury d’appel de la CAF.

Cette décision controversée a retiré au Sénégal son titre de champion d’Afrique 2025 pour l’attribuer au Maroc sur tapis vert (3-0), deux mois après la finale disputée à Rabat. Un verdict qui continue de susciter incompréhension et indignation côté sénégalais.

Une finale sous tension

Pourtant, sur le terrain, les Lions avaient remporté la finale sur le score de 1-0. La rencontre avait été marquée par un moment de forte tension lorsque les joueurs sénégalais avaient temporairement refusé de reprendre le jeu après l’octroi d’un penalty au Maroc dans le temps additionnel, alors que le score était nul (0-0).

Après quelques minutes d’interruption, le match avait repris. Le penalty tiré par Brahim Diaz avait été stoppé, avant que Pape Guèye n’inscrive le but décisif en prolongation, offrant ainsi la victoire au Sénégal.

Une décision “inique” rejetée

Dans une résolution lue par Moussa Mbaye, le COMEX de la FSF a exprimé un rejet catégorique de la décision du jury d’appel, qualifiée d’“inique”. L’instance dirigeante du football sénégalais affirme qu’elle utilisera “tous les moyens légaux, institutionnels et juridictionnels possibles” pour faire valoir ses droits et rétablir ce qu’elle considère comme l’équité sportive.

La FSF maintient une position ferme : l’équipe nationale du Sénégal reste, selon elle, “l’unique et véritable vainqueur” de la CAN 2025, un titre acquis “de droit sur le terrain”.

Une affaire qui dépasse le cadre sportif

Au-delà du contentieux sportif, la Fédération a également dénoncé la “répression subie” par des supporters sénégalais arrêtés au Maroc. Elle assure poursuivre toutes les démarches nécessaires pour obtenir leur libération dans les meilleurs délais.

Avec la saisine du TAS, le dossier entre désormais dans une phase juridique internationale décisive. Une bataille qui pourrait avoir des répercussions majeures sur la crédibilité des instances du football africain et sur l’issue définitive de cette CAN 2025 hautement controversée.