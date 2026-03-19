Korité 2026 : la Commission annonce le samedi 21 mars après absence de croissant lunaire

XALIMANEWS: La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire a officiellement annoncé que la lune n’a pas été aperçue sur l’ensemble du territoire sénégalais ce jeudi 19 mars 2026.

Réunie dans les locaux de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), la commission a procédé à l’observation du croissant lunaire en collaboration avec ses 485 représentants déployés à travers les différentes localités du pays. Après avoir recueilli et analysé toutes les informations disponibles, aucune observation du croissant lunaire n’a été signalée.

Cette décision a été prise en concertation avec les familles religieuses ainsi que les imams des 14 régions et 46 départements du Sénégal, garantissant ainsi une position consensuelle au niveau national.

Par conséquent, le samedi 21 mars 2026 correspondra au premier jour du mois lunaire de Chawwal (Korité). La fête de l’Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan, sera donc célébrée à cette date sur l’ensemble du territoire.