Transactions suspectes en recul : ce que révèle le rapport de la CENTIF

XALIMANEWS: Le nombre de déclarations d’opérations financières jugées suspectes a reculé de 6,7 % en 2025, passant de 928 cas en 2024 à 866, selon les données publiées mardi par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) dans son rapport annuel.

D’après ce document, les banques et autres institutions financières demeurent les principaux contributeurs, avec 648 déclarations, soit 74 % de l’ensemble. Les systèmes financiers décentralisés représentent 6,7 %, les services de transfert d’argent 8,5 %, tandis que les établissements de monnaie électronique atteignent 8,6 %.

Le rapport indique que les principales infractions associées à ces opérations concernent la fraude, le faux et usage de faux, la corruption ainsi que les violations fiscales. Spécialisée dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la CENTIF précise avoir transmis 37 rapports au Pool judiciaire financier et effectué 17 “disséminations” vers les autorités compétentes.

Sur la même période, l’institution a traité 2 235 demandes nationales d’information, enregistré 40 requêtes internationales sortantes et examiné 21 demandes internationales entrantes liées à des opérations suspectes. Elle a également conduit 102 enquêtes financières parallèles.

Le document relève par ailleurs une baisse des transactions en espèces, estimées à 28 millions de francs CFA en 2025 contre 42 millions un an plus tôt.

Présentant ces résultats, la secrétaire générale de la CENTIF, Khadidiatou Faye Diop, a estimé que cette évolution traduit un “effet positif”.

Enfin, le rapport classe les risques liés au blanchiment de capitaux comme moyens, tandis que ceux liés au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive sont jugés faibles. Il souligne toutefois que la finance digitale, l’inclusion financière, les transferts d’argent et les systèmes de paiement rapide restent les secteurs les plus vulnérables.