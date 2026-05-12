Hajj 2026 : les pèlerins abandonnés par leur agence partiront finalement le 14 mai grâce à la DGP

XALIMANEWS: L’affaire des 29 pèlerins sénégalais restés bloqués à l’Aéroport international Blaise Diagne connaît un dénouement heureux.

Dans un communiqué publié ce 12 mai 2026, la Délégation générale au pèlerinage (DGP) annonce avoir trouvé une solution pour ces futurs pèlerins convoqués le 8 mai dernier par leur agence de voyage, alors qu’ils ne disposaient ni de billets d’avion ni d’inscription sur le manifeste de la compagnie Air Sénégal.

Une rencontre a été organisée au hangar des pèlerins de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor avec les concernés, sous l’impulsion des autorités sénégalaises, afin qu’aucun pèlerin ne soit laissé en rade.

À l’issue des discussions, plusieurs décisions ont été prises :

• La DGP se substitue provisoirement à l’agence et prend entièrement en charge les 29 pèlerins, du départ de Dakar jusqu’à leur retour au Sénégal ;

• Les billets d’avion, émis par Air Sénégal, ont déjà été remis aux concernés ;

• Les pèlerins voyageront le 14 mai 2026 à bord du deuxième vol gouvernemental prévu à 17h10 ;

• L’agence impliquée a été dessaisie du dossier à titre conservatoire ;

• Le contentieux entre les pèlerins et l’agence est en cours de traitement par la DGP afin de situer les responsabilités et d’appliquer les mesures correctives nécessaires.

La DGP a également salué l’implication de la mission d’information parlementaire actuellement en cours sur le pèlerinage, pour son rôle dans le règlement rapide de cette affaire.

Ce règlement apporte un grand soulagement aux pèlerins concernés, qui avaient déjà versé l’intégralité des frais du voyage pour le Hajj 2026.