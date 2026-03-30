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Grève des transporteurs à Dakar : 3 jours de calvaire pour les populations du 30 mars au 1er avril 2026

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XALIMANEWS: Les habitants de Dakar devront faire face à de grandes difficultés de déplacement à partir du lundi 30 mars jusqu’au mercredi 1er avril 2026. En effet, les transporteurs privés ont annoncé une grève nationale sur cette période, paralysant une grande partie des transports en commun dans la capitale et ses environs.

Seul le service public Dakar Dem’Dikk continuera de fonctionner, offrant ainsi une alternative pour les habitants. Toutefois, la capacité limitée de ce service ne pourra pas complètement absorber la demande, entraînant des perturbations majeures pour les déplacements quotidiens.

Cette grève risque d’impacter les travailleurs, étudiants et commerçants, qui devront anticiper leurs trajets ou chercher des solutions alternatives durant ces trois jours.

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