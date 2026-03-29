Lutte

Lutte simple : Paul Menthe triomphe à l’Arène nationale et empoche 21 millions FCFA

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XALIMANEWS: Le lutteur mbourois Paul Menthe a marqué les esprits ce dimanche en remportant la mise de 21 millions FCFA lors d’un grand gala de lutte simple organisé à l’Arène nationale. Opposé à Tony Jr dans la catégorie des poids lourds, le géant de Mbour s’est imposé avec autorité, confirmant son statut de valeur montante de l’arène.

Dans une ambiance électrique, portée par les chants et les rythmes traditionnels, Paul Menthe a littéralement enflammé le stade. Combat après combat, il a su faire parler sa puissance et sa technique pour décrocher la victoire finale, au grand bonheur de ses supporters venus nombreux.

Dans la catégorie des poids légers, c’est Bross El Bandit qui s’est illustré en remportant brillamment le tournoi, s’imposant comme l’une des révélations de cette compétition.

Cette première édition, initiée par la Fédération sénégalaise de lutte, a tenu toutes ses promesses. Le public a assisté à un spectacle riche en intensité et en culture, mettant en lumière toute la beauté de la lutte simple sénégalaise.

Plusieurs ténors de la discipline ont répondu présents pour rehausser l’événement, notamment Serigne Ndiaye, Ngagne Sène, Ordinateur, Mamadi Ndiaye et Jacob Baldé, qui ont tous « mouillé le maillot » dans des combats très disputés.

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Avec cette victoire éclatante, Paul Menthe confirme son ascension et s’impose désormais comme un sérieux prétendant dans l’arène sénégalaise.

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