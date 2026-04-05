Tambacounda : 3 morts et plusieurs blessés dans une collision entre voiture et moto tricycle

XALIMANEWS: Une collision entre un véhicule particulier et une moto tricycle, survenue samedi entre Kidira et Goudiry, dans la région de Tambacounda (est du Sénégal), a fait trois morts et plusieurs blessés, a appris l’APS de sources concordantes.

Le drame s’est produit précisément entre les villages de Kanehanbé et Feteniébé, à environ six kilomètres de la commune de Goudiry. Selon des témoins contactés par l’APS, le bilan fait état de dix victimes au total, dont trois personnes décédées sur le coup, deux blessés graves et cinq blessés légers.

Les circonstances exactes de l’accident n’ont pas encore été officiellement établies. Les blessés ont été évacués vers des structures sanitaires pour une prise en charge, tandis qu’une enquête devrait être ouverte afin de déterminer les causes de cette collision tragique.