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Décès de Serigne Ahmadou Bousso, représentant du khalife général des mourides à Birkelane

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XALIMANEWS: Serigne Ahmadou Bousso, représentant du khalife général des mourides à Birkelane, est décédé ce dimanche à l’âge de 92 ans, selon des sources concordantes.

Fils de Cheikh Makhtar Bousso et reconnu comme un grand érudit, le défunt était considéré comme une figure religieuse respectée et appréciée pour sa disponibilité ainsi que son engagement au service de la communauté.

Très attaché aux valeurs de l’enseignement religieux et du mouridisme, Serigne Ahmadou Bousso jouissait d’une grande considération dans plusieurs localités du centre du pays.

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