Rebeuss : les premières informations sur la détention de Pape Malick Ndour

XALIMANEWS: En détention à la prison de Rebeuss, l’ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, poursuit son incarcération dans le cadre de l’instruction de l’affaire Prodac. Il est logé à la chambre 36.

Selon Les Échos, la cellule est jugée « assez spacieuse », même si elle reste moins confortable que la chambre 42, qui a déjà accueilli plusieurs personnalités de l’ancien régime.

D’après le journal, malgré sa situation, Pape Malick Ndour adopterait une attitude calme et maîtrisée, apparaissant « serein, détendu et stoïque ».