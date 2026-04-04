Fête de l’indépendance : les Lions du Sénégal, champions d’Afrique 2025 font vibrer la fibre patriotique

XALIMANEWS: Des figures majeures de l’équipe nationale du Sénégal, sacrée championne d’Afrique en 2025, ont, ce samedi, pris la parole pour adresser leurs vœux à la Nation à l’occasion du 66e anniversaire de l’indépendance. À travers leurs messages, ils ont exprimé un profond attachement aux valeurs de fierté nationale, de cohésion et de transmission historique qui fondent l’identité sénégalaise.

Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, a partagé sur son compte Instagram un message empreint de chaleur, accompagné d’un cliché le montrant souriant, vêtu d’un sweat aux couleurs de la sélection, applaudissant devant un décor dominé par le drapeau national. « En ce jour du 4 avril, je souhaite une excellente fête d’indépendance à tous les Sénégalais, où qu’ils se trouvent à travers le monde », a-t-il écrit.

De son côté, le portier titulaire des Lions, Edouard Mendy, a également tenu à marquer l’événement avec un message sobre mais chargé de sens : « Fierté. Héritage. Nation. Une histoire qui nous rassemble. Bonne fête de l’indépendance à l’ensemble du peuple sénégalais », a-t-il publié sur le même réseau social.

Le jeune défenseur évoluant à West Ham, El Hadji Malick Diouf, s’est inscrit dans la même dynamique en soulignant la portée symbolique de cette date : « En ce 4 avril, je souhaite à tous les Sénégalais une très belle fête de l’indépendance. Puisse cette journée nous rappeler la richesse de notre passé, la solidité de notre unité et la grandeur de notre Nation. Vive le Sénégal ! »

D’autres internationaux, à l’image de Iliman Ndiaye, Pape Matar Sarr, Habib Diarra, Moussa Niakhaté, Lamine Camara ou encore Nobel Mendy, ont également multiplié les publications sur les réseaux sociaux, réaffirmant avec ferveur leur fierté d’appartenir à la Nation sénégalaise.

La plupart ont relayé une visuelle publiée par la Fédération sénégalaise de football, mettant en scène plusieurs joueurs de la sélection. L’image, arborant les mentions « 4 avril » et « Bonne fête de l’indépendance », s’accompagne du message : « 66 ans de fierté, d’histoire et de passion. Bonne fête de l’indépendance à tout le peuple sénégalais. »