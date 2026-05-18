Tabaski 2026 : plus de 584.000 moutons déjà enregistrés, les éleveurs préoccupés par le vol de bétail

XALIMANEWS: À moins de deux semaines de la Tabaski, Mabouba Diagne a effectué une visite à Médina Ndiathbé, principal point d’entrée du bétail en provenance de la Mauritanie, rapporte le quotidien Le Soleil.

Selon le journal, cette visite du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage s’inscrit dans le cadre du suivi de l’approvisionnement du marché national en moutons à l’approche de la fête de la Tabaski.

Les autorités indiquent qu’à la date du 15 mai 2026, un total de 584.418 moutons avait déjà été enregistré sur l’ensemble du territoire, un chiffre jugé rassurant quant à la disponibilité du cheptel pour les besoins des populations.

Malgré cet approvisionnement satisfaisant, les éleveurs restent préoccupés par la recrudescence du vol de bétail, considéré comme l’une des principales menaces pesant sur leurs activités à l’approche de la fête religieuse.

Face à cette situation, les acteurs du secteur espèrent un renforcement des mesures de sécurité afin de protéger le cheptel et sécuriser les circuits d’approvisionnement