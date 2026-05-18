Deux Tabaski au Sénégal : la CONACOC fixe la fête au 28 mai, la CMS/OCL maintient le 27 mai

XALIMANEWS: Le Sénégal s’achemine vers une célébration de la Tabaski sur deux dates différentes, après des annonces divergentes faites par les principales structures chargées de l’observation du croissant lunaire.

La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) a annoncé, dimanche 17 mai 2026, que le croissant lunaire marquant le début du mois de Dhul Hidjja n’a été aperçu dans aucune localité du pays. À l’issue des concertations menées avec ses représentants, les familles religieuses ainsi que les imams des différentes régions, la commission a indiqué que le mardi 19 mai correspondra au premier jour du mois lunaire.

Par conséquent, la CONACOC a fixé la célébration de la Tabaski au jeudi 28 mai 2026 au Sénégal.

De son côté, la Coordination des Musulmans du Sénégal pour l’Observation du Croissant Lunaire (CMS/OCL) a annoncé une date différente. Selon cette organisation, la fête de l’Aïd el-Kébir sera célébrée le mercredi 27 mai 2026.

La CMS/OCL explique que cette décision découle de ses propres observations du croissant lunaire, réalisées conformément aux prescriptions islamiques liées au calendrier hégirien.

Cette divergence d’annonces entraîne ainsi une nouvelle fois deux dates de célébration de la Tabaski au Sénégal, une situation déjà observée à plusieurs reprises dans le pays en raison des différences d’interprétation et de méthodes d’observation du croissant lunaire.