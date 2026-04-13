Ziar Général à Tivaouane : Serigne Babacar Sy Mansour appelle à un retour aux valeurs spirituelles et à l’unité

XALIMANWES: Lors de la cérémonie officielle de l’édition 2026 de la Grande Ziarra générale de Tivaouane, le message du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a été transmis par Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Mansour et Serigne Mactar Kébé. Le guide religieux a exhorté les fidèles à renforcer leur foi à travers une spiritualité sincère, basée sur la piété et le respect des enseignements de l’islam et du Prophète (PSL).

Un appel fort à l’unité et à la cohésion sociale

Le Khalife a insisté sur l’importance de l’unité nationale et de la cohésion au sein de la communauté. Il a invité à dépasser l’égoïsme et les divisions pour privilégier la solidarité, la fraternité et l’entraide. Selon lui, la solidité d’une nation repose avant tout sur des familles stables et unies.

Le retour aux valeurs fondamentales de l’islam

Dans son message, le guide religieux a rappelé que la stabilité sociale dépend de l’application des valeurs du Prophète (PSL). Il a souligné que la fraternité musulmane demeure un pilier essentiel pour garantir une paix durable et une harmonie collective.

L’éducation et la famille au cœur du message

Serigne Babacar Sy Mansour a également insisté sur la nécessité d’un retour aux valeurs morales et à une éducation rigoureuse. Il a mis en avant le rôle central des familles et la valorisation des Daaras dans l’encadrement et l’équilibre de la jeunesse