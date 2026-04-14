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Affaire Pape Cheikh Diallo: Un politicien arrêté, ce qu’il faut savoir

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XALIMANEWS: La Brigade de recherches de Keur Massar a interpellé, hier, un individu, portant à 64 le nombre d’arrestations enregistrées dans le cadre de l’exécution d’une délégation judiciaire délivrée par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

La personne arrêtée n’est autre que le deuxième adjoint au maire de Ouakam, en charge des arts, de la culture, des loisirs et du patrimoine historique.

Chérif Aly Diatta aurait entretenu des relations intimes avec le chanteur Djiby Dramé ainsi qu’avec Ibrahima Magib Seck, selon des éléments jugés concordants réunis par les enquêteurs.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Le juge d’instruction du premier cabinet ainsi que le procureur Saliou Dicko ont été saisis du dossier et informés de l’évolution de la procédure

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