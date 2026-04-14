Hélicoptère artisanal à Tambacounda : Mamadou Sow démasqué, une supercherie qui a trompé le Sénégal et des experts internationaux

XALIMANEWS: Dépêchés sur place, les inspecteurs de l’Armée de l’Air ont rapidement dénoncé une véritable mascarade. L’affaire a même failli attirer à Dakar des spécialistes de Renault ainsi que des experts du secteur aéronautique.

À l’origine de cette histoire, Mamadou Sow, un maçon sénégalais de 57 ans, qui affirmait avoir conçu et fait voler un hélicoptère artisanal à Tambacounda. Se présentant comme un ingénieur autodidacte, il soutenait avoir réalisé cet exploit avec des moyens de fortune, suscitant un vif intérêt aussi bien au Sénégal qu’à l’étranger.

Mais les investigations ont fini par démontrer qu’il s’agissait d’une tromperie. L’appareil en question n’était en réalité qu’une maquette motorisée, incapable de décoller, se limitant à vibrer au sol. Quant aux images diffusées montrant un hélicoptère en plein vol, elles provenaient d’un véritable appareil conçu en Hongrie, insérées à travers un montage vidéo destiné à induire le public en erreur.

Les spécialistes de l’Armée de l’air sénégalaise ont confirmé la supercherie, mettant en évidence l’absence d’éléments techniques indispensables, notamment les systèmes hydrauliques. Bien que relayée par certains médias, cette affaire a réussi à duper de nombreux observateurs, attirant même l’attention d’experts internationaux.

Au final, ce supposé exploit n’était qu’une mise en scène savamment orchestrée, une escroquerie médiatique qui a réussi à tromper une partie de l’opinion publique et certaines institution

Xalima avec Le Temoin