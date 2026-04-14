Le Sénégal relance sa machine à coton : vers une renaissance du textile national

XALIMANEWS: Dans sa publication du jour, Le Soleil met en lumière la revitalisation progressive du secteur textile sénégalais. Sous le titre évocateur « Le Sénégal relance la machine à coton », le quotidien revient sur les ambitions de relance d’une filière longtemps fragilisée.

Selon le journal, l’industrie textile nationale avait connu un net déclin au début des années 2000, victime d’un ensemble de facteurs combinés : politiques de libéralisation économique, forte concurrence internationale et insuffisance d’investissements structurants. Ces éléments avaient progressivement entraîné l’essoufflement d’un secteur autrefois stratégique pour l’économie nationale.

Aujourd’hui, un nouvel élan semble se dessiner. Portée par une volonté politique renouvelée, la filière textile sénégalaise amorce un redémarrage progressif. Ce renouveau s’appuie notamment sur des partenariats internationaux, dont celui avec l’Allemagne, qui accompagne les efforts de restructuration et de modernisation.

L’objectif affiché est clair : transformer localement le coton produit au Sénégal afin de créer davantage de valeur ajoutée sur le territoire national. Une orientation stratégique qui vise non seulement à relancer la production industrielle, mais aussi à renforcer l’emploi et l’autonomie économique du pays.

Avec cette dynamique, le secteur textile sénégalais espère tourner définitivement la page des années de crise et retrouver une place significative dans l’économie nationale et régionale.