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Sénégal–FMI : les négociations secrètes pour sauver l’économie relancées !

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XALIMANEWS: Les relations entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI) semblent entrer dans une phase d’apaisement et de relance, à en croire le quotidien Le Soleil, qui titre sur ce sujet : « Dialogue sur de bons rails ».

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, ainsi que son homologue chargé de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, ont été reçus hier mardi 14 avril par la directrice générale du FMI. Cette dernière s’est félicitée d’une rencontre jugée « productive », centrée sur les perspectives de développement économique du Sénégal.

D’après Le Soleil, les discussions se poursuivent autour du cadrage macroéconomique d’un futur programme économique couvrant la période 2026-2028. Cette nouvelle étape intervient après la suspension, en 2024, d’un programme de financement d’un montant de 1,8 milliard de dollars.

Cette suspension faisait suite à la mise au jour d’une dette importante non déclarée par les anciennes autorités. Une situation qui a conduit à une réévaluation de l’endettement public du Sénégal, désormais estimé à plus de 100 % du produit intérieur brut (PIB), selon les nouvelles données économiques.

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