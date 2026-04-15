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Angleterre : un adolescent sénégalais sauvagement poignardé à mort devant un centre commercial, une vidéo de revendication au cœur de l’enquête

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XALIMANEWS: La communauté sénégalaise vivant au Royaume-Uni est sous le choc après le meurtre tragique de Baye Birame Fall, un adolescent âgé de 16 ans, tué à Peterborough, à l’est de l’Angleterre. Le jeune homme aurait été violemment agressé en pleine rue, le dimanche 12 avril, aux alentours de 19 heures, à proximité du centre commercial Ortongate, dans le quartier de Riseholme.

Selon les premiers éléments rapportés, l’adolescent a été « sauvagement poignardé à mort » lors de cette attaque. Malgré l’intervention rapide des secours, il n’a pas survécu à ses blessures, plongeant sa famille et la communauté sénégalaise dans une profonde douleur.

Les forces de l’ordre du Cambridgeshire ont ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur ce drame. Plusieurs suspects ont été interpellés dans le cadre de cette affaire. Il s’agit d’un mineur de 15 ans, d’un jeune homme de 18 ans, ainsi que de deux jeunes filles âgées de 16 et 17 ans, tous originaires de la ville où s’est déroulé le crime.

À ce stade de l’enquête, la police indique qu’aucun élément ne permet d’établir un caractère raciste à l’agression. Les investigations se poursuivent néanmoins pour déterminer les circonstances exactes des faits et les responsabilités de chacun.

Par ailleurs, des éléments évoqués dans le cadre de l’enquête font état d’une vidéo supposément publiée par le principal suspect, dans laquelle il revendique l’acte. Ces informations restent toutefois à confirmer par les autorités compétentes.

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Ce drame suscite une vive émotion au sein de la diaspora sénégalaise au Royaume-Uni, qui pleure la disparition brutale d’un jeune garçon dont la vie a été fauchée en pleine adolescence. Les proches de la victime, tout comme la communauté, appellent à la justice et à la vérité dans cette affaire.

L’enquête se poursuit. Les autorités britanniques poursuivent leurs investigations afin d’établir les circonstances précises de ce meurtre qui a profondément choqué l’opinion publique locale et la communauté sénégalaise.

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