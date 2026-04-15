Drame sur les routes : deux policiers fauchés en 24 heures

XALIMANEWS: La spirale des accidents mortels continue de frapper durement, endeuillant cette fois les rangs de la police nationale. En l’espace de vingt-quatre heures, deux agents ont perdu la vie dans des circonstances tragiques sur les routes sénégalaises.

Le premier drame s’est noué à Dakar, sur l’autoroute à péage, à proximité de l’école Mariama Niass. Un agent de police y a été impliqué dans un accident fatal, plongeant ses collègues et ses proches dans l’émoi.

Moins d’une journée plus tard, un second accident est venu assombrir davantage le tableau. D’après des informations rapportées par Seneweb, le policier O. Ndiaye, en service à la brigade de recherches du commissariat spécial de Touba, a trouvé la mort ce mardi 14 avril sur l’autoroute Ila Touba.

Alors qu’il quittait Rufisque pour rallier son poste à Touba, il aurait perdu la maîtrise de son véhicule, une Peugeot 406, avant de percuter violemment le terre-plein central, selon des témoignages recueillis sur place.

Ces deux décès successifs portent à deux le nombre de policiers emportés en seulement vingt-quatre heures, illustrant une nouvelle fois la gravité de l’insécurité routière. Une situation préoccupante qui continue de coûter des vies et d’endeuiller des familles, y compris au sein des forces de défense et de sécurité.