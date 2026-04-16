Injures contre le lutteur Franc : « Pimpi » écope de 6 mois avec sursis

XALIMANEWS: Mor Kanté, alias « Pimpi », carreleur de profession, a été condamné ce mercredi par le tribunal des flagrants délits de Dakar à six mois de prison avec sursis et à une amende de 50 000 FCFA. Il était poursuivi pour injures publiques, discours contraires aux bonnes mœurs, menaces et voies de fait.

L’affaire fait suite à un live sur TikTok au cours duquel il avait insulté le lutteur Emil François Gomis, dit Franc, qui avait d’abord porté plainte avant de se rétracter.

Détenu depuis le 13 avril 2026, le prévenu a reconnu les faits et présenté ses excuses à la barre, promettant de ne plus reproduire ce type de comportements sur les réseaux sociaux.

Le parquet avait requis une peine plus lourde, soit deux ans avec sursis et une amende de 100 000 FCFA, mais le tribunal a finalement retenu une peine plus clémente