Celebrites

Injures contre le lutteur Franc : « Pimpi » écope de 6 mois avec sursis

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Mor Kanté, alias « Pimpi », carreleur de profession, a été condamné ce mercredi par le tribunal des flagrants délits de Dakar à six mois de prison avec sursis et à une amende de 50 000 FCFA. Il était poursuivi pour injures publiques, discours contraires aux bonnes mœurs, menaces et voies de fait.

L’affaire fait suite à un live sur TikTok au cours duquel il avait insulté le lutteur Emil François Gomis, dit Franc, qui avait d’abord porté plainte avant de se rétracter.

Détenu depuis le 13 avril 2026, le prévenu a reconnu les faits et présenté ses excuses à la barre, promettant de ne plus reproduire ce type de comportements sur les réseaux sociaux.

Le parquet avait requis une peine plus lourde, soit deux ans avec sursis et une amende de 100 000 FCFA, mais le tribunal a finalement retenu une peine plus clémente

Share This Article
Previous Article Il se faisait passer pour Yassine Fall et contacte des ministres : Hamidou Bou Sonko envoyé en prison à Mbour
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Celebrites

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: L’enquête s’emballe, les aveux continus faceaux preuves techniques

Celebrites

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : de Keur Massar à Saint-Louis, un dossier aux ramifications élargies

Celebrites

Arrestation du tiktokeur Zale Mbaye : les détails d’une traque menée entre Dakar et Nioro

Celebrites

Quartier général TFM: On connaît le remplaçant de Pape Cheikh Diallo 

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Succès des clubs “Visit Rwanda” en UEFA Champions League : Paul Kagame applaudit Arsenal, le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid

Sports

ONE Championship: Reug Reug remet sa ceinture en jeu dans un combat explosif à Bangkok

Football

Nice – Le Havre (1-1) : duel au sommet entre deux gardiens sénégalais en grande forme

Football

À 18 ans, Bara Sapoko Ndiaye fait ses débuts avec le Bayern et impressionne déjà

Lutte

K.O éclair : Petit Lo détruit Bouba en quelques secondes