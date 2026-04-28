Affaire Abdoulaye Seck : des vidéos impliquant des femmes connues au cœur des accusations

XALIMANEWS: Nouveau rebondissement dans le dossier impliquant Pape Abdoulaye Seck. Déjà cité dans une précédente affaire liée à la drogue, pour laquelle il avait été placé sous contrôle judiciaire après un séjour en prison, l’homme de 34 ans est de nouveau dans le viseur des enquêteurs.

Selon les révélations du journal Libération, il a été placé en garde à vue à la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Plusieurs chefs d’accusation sont évoqués, notamment la diffamation, la collecte illicite de données personnelles, la menace de diffusion de contenus privés ainsi que l’obtention frauduleuse d’avantages.

Au cœur de cette affaire, des faits présumés particulièrement graves. Tout serait parti d’un différend marqué par un vol portant sur la somme de 15 000 euros. À cela s’ajoutent des accusations de chantage : il aurait menacé de diffuser des contenus intimes compromettants si une somme d’argent ne lui était pas versée.

La plainte émane notamment de Dame Amar, qui affirme avoir été directement ciblé. D’après les informations relayées, des vidéos privées auraient été envoyées via l’application Snapchat, avant d’être montrées à des connaissances communes dans le but d’exercer une pression.

Toujours selon Libération, ces contenus impliqueraient également plusieurs femmes, dont certaines seraient des personnalités connues, ce qui donne à cette affaire une dimension encore plus sensible.

L’enquête suit son cours afin d’établir les responsabilités dans ce dossier qui mêle atteinte à la vie privée, chantage et cybercriminalité, dans un contexte où les autorités sénégalaises tentent de renforcer la lutte contre les dérives liées au numérique