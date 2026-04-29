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Dame Amar, vidéos de filles nues et chantage : l’affaire Abdoulaye Seck explose

Lesenegalaislibre
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XALIMANEWS : Déféré hier et jugé le 4 mai prochain, Abdoulaye Seck a été placé sous mandat de dépôt pour « retrait frauduleux, collecte illicite, diffusion de données à caractère personnel et tentative d’extorsion de fonds ».

Selon Libération dans sa publication du jour, Dame Amar a déclaré aux enquêteurs : « Je l’ai envoyé retirer, avec ma carte, 5000 euros de mon compte domicilié à Africa Bank, au guichet de l’hôtel Peninsula. Dès qu’il a effectué le retrait, il est ensuite allé en boîte avec le sieur Amadou Niane et y a dépensé 10.150.291 Fcfa ».

Et de poursuivre : « À ma grande surprise, Abdoulaye Seck m’a transféré via Snapchat une vidéo intime dans laquelle j’étais avec d’autres filles nues. Il menaçait de les diffuser sur les réseaux sociaux si je ne lui versais pas de l’argent ».

L’envoi des vidéos, mettant en scène Dame Amar et sept femmes toutes nues dans ce qui ressemble à une partouze, a été accompagné du message : « tu vas voir gros pd… ».

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Abdoulaye Seck déclare : « Je lui ai envoyé les vidéos à titre préventif. L’une des filles m’a envoyé les vidéos tout en menaçant de les divulguer si Dame Amar ne leur payait pas leur argent ». Il réfute les retraits frauduleux et soutient avoir supprimé les vidéos en cause. Son téléphone, de marque iPhone 15 Pro Max, a été saisi pour les besoins de l’enquête.

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