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Soutenons le Sénégal ! (Par Madère Fall)

Lesenegalaislibre
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Lesenegalaislibre
3 Min Read

II n’y a pas dans le monde quelqu’un qui a combattu le président Macky Sall plus que moi ( 2012 ——2024 )
Cependant, pour sa candidat pour le poste de secrétaire général des Nations unis , je le soutiens et je l’encourage.
Ce n’est pas la personne du président déchu qui m’intéresse , mais le Sénégal !

Avec son élection à ce prestigieux poste , c’est le nom du Sénégal qui va continuer à figurer et à rayonner partout dans le monde. Sur le plan géopolitique le Sénégal est absent de la carte du monde . Les résidents ne le savent pas , mais nous qui vivons à l’étranger le savent . Le Sénégal doit jouer ne serait que symboliquement un rôle dans la marche et des décisions à prendre dans le monde . Comme il le fait dans le sport et dans le domaine intellectuel.
Tous les patriotes du pays doivent porter ce challenge..

La posture gouvernementale .

Ousmane Sonko ne peut pas faire autrement. je les comprends. C’est gênant et même absurde de soutenir la candidature d’un président déchu qui a écrit les pages les plus sombres de l’histoire du pays. Les exactions et meurtres durant la rebellion pastefienne , ne peut pas justifier son inéligibilité. Cette responsabilité est partagée . Le pastef avec son fameux slogan gasta gasta , a toujours prône la violence . C’est cela la réalité !

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Mais la vie c’est aussi des pages qui tournent . Tournons cette page sombre du règne de Macky Sall qui du reste n’a pas été entièrement mauvais . Il fait plusieurs fautes pour ne pas dire des énormités dans sa gestion . Mais il n’est plus plus le président . Il a été humilié et chassé des reines du pouvoir par le redoutable Ousmane Sonko qui nous a choisi Diomaye .

Soutenir la candidature de Macky Sall , c’est faire preuve de dépassements et de logique patriotique.
C’est du Sénégal qu’il s’agit et non de Macky Sall !

Madere fall
USA

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