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Il se faisait passer pour Yassine Fall et contacte des ministres : Hamidou Bou Sonko envoyé en prison à Mbour

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XALIMANEWS: Abdoul Barro, connu sous le surnom « Hamidou Bou Sonko », a été placé sous mandat de dépôt. Interpellé à Grand-Mbour puis présenté au parquet, il a été écroué ce mercredi. Il comparaîtra en flagrant délit ce vendredi pour des faits présumés de harcèlement et d’usurpation d’identité.

Selon le récit du journal Libération, qui relaie les conclusions de l’enquête de la Sûreté urbaine (SU), l’homme aurait envoyé des messages à des membres du gouvernement en se faisant passer pour la ministre de la Justice, Yassine Fall.

Toujours d’après la même source, « Hamidou Bou Sonko » aurait également créé un groupe WhatsApp dans lequel il aurait intégré plusieurs ministres. Il y multipliait les sollicitations insistantes, allant jusqu’à harceler certains d’entre eux à des heures tardives pour leur réclamer de l’argent

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