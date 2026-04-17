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Qui d’autre que Macky Sall?

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Depuis 2019, année de l’apparition de la COVID 19, l’humanité est en proie à une succession d’événements qui ont évolué et abouti à la situation actuelle. Parmi ces événements, nous pouvons retenir entre autres la COVID 19 bien sûr, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’attaque israélo-americaine contre l’Iran. En moins d’une décennie, ces événements ont plongé le monde dans un imbroglio géopolitique et géo-économique quasi inextricable.
En effet, sans entrer dans les détails, le monde s’enlise de plus en plus dans un sombre bourbier créé par certains pays qui ne savent plus comment s’en sortir. Et nous osons espérer que la situation n’évoluera pas jusqu’à l’embrasement total où tout le monde sera perdant.
Actuellement, pour des intérêts politico-économiques, beaucoup de pays s’abstiennent d’intervenir militairement dans ces conflits qui affectent l’ordre mondial. Le G7 se fissure, L’OTAN est en crise avec des divisions internes., les BRICS interviennent furtivement et les pays du tiers monde en tant que spectateurs, assistent impuissants à ces scénarios ubuesques pour finalement, à coup sûr, en subir les conséquences les plus catastrophiques.
Les pays directement concernés ne savent pas comment arrêter ces escalades qu’ils ont causées et dans lesquelles ils pataugent de plus en plus. Comme quoi on peut commencer une guerre mais on ne sait pas quand et comment la terminer.
Et pourtant il faut mettre fin à cette situation qui risque d’entraîner une crise mondiale sans précédent.
Seule L’ONU peut intervenir afin d’apaiser les esprits bellicistes et revanchards, calmer et raisonner tout le monde.
l’ONU avec un SG respecté, écouté et connu de toutes les parties, situé à équidistance des belligérants et dont les compétences diplomatiques sont mondialement appréciées.
A notre humble avis, le président Macky Sall serait le profil indiqué pour apporter une solution à cette situation chaotique que traverse le monde. Nous ne parlerons pas de son parcours politique au Sénégal et en Afrique, mais des différentes rencontres internationales auxquelles il a été invité depuis 2024, année de la fin de son mandat présidentiel. Ses interventions au cours de ces forums et colloques internationaux ont été d’une pertinence et d’une portée inestimable, à la dimension intellectuelle de l’homme.
Les membres du Conseil de Sécurité de l’ONU, tous concernés directement ou indirectement dans ces différents conflits ont intérêt à élire (nommer) un SG serein, lucide et neutre capable d’apaiser ces tensions par le dialogue.
Macky Sall à la tête de l’ONU, accompagné d’une administration onusienne efficace, pourrait juguler ces turbulences dont les conséquences n’apporteront que désolations et regrets.
Seul un homme consensuel peut solutionner ces conflits actuels et prévenir éventuellement les potentiels foyers de tension.
Qui d’autre que le président Macky Sall ?

Aliou Corop BALDÉ enseignant à la retraite

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