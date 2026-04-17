Alerte aux arnaques : un faux site de visa pour le Sénégal piège des internautes

XALIMANEWS: Le Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur tire la sonnette d’alarme après la découverte d’une plateforme frauduleuse baptisée « Senevisa.com ». Ce site, mis en place par un réseau d’escrocs, propose illégalement des services de délivrance de visas pour le Sénégal.

Selon les autorités, la plateforme exige des paiements en échange de prétendues démarches administratives pour entrer ou séjourner sur le territoire sénégalais. Une supercherie qui peut entraîner des pertes financières importantes pour les victimes, mais aussi les exposer à d’autres formes d’escroqueries.

Face à cette menace, le Ministère a immédiatement saisi les services compétents afin d’ouvrir une enquête judiciaire. La fermeture du site a également été demandée dans les plus brefs délais pour éviter que d’autres usagers ne tombent dans le piège.

Dans sa communication, l’État rappelle clairement que les demandes de visa pour le Sénégal sont exclusivement traitées par les ambassades et consulats sénégalais à l’étranger. Aucune procédure officielle en ligne payante n’existe actuellement, et aucun frais n’est exigé pour ces démarches.

Les autorités appellent ainsi les citoyens et les voyageurs à redoubler de vigilance et à se fier uniquement aux canaux officiels. Elles précisent également que toute évolution des procédures sera annoncée publiquement.

Cette alerte intervient alors que les arnaques en ligne se multiplient, visant particulièrement les candidats au voyage et à l’expatriation.